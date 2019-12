Meteo: variabile con schiarine e nuove piogge

A Torino oggi, sabato 21 dicembre, giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli precipitazioni, sono previsti 1.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: ampie schiarite fin dal mattino dopo piogge diffuse ma modeste nella notte, con anche qualche temporale sul Levante ligure. Insisteranno in giornata annuvolamenti più insistenti solo sullo spezzino. In tarda serata nuovo rapido impulso instabile con piogge e acquazzoni soprattutto su Liguria, ma con fugace coinvolgimento entro la prima nottata anche di Piemonte e Valle d'Aosta. Un po' di neve sulle Alpi, ma ad alte quote. Clima ancora molto mite per il periodo. Libeccio vivace sulla Liguria, mare molto mosso.