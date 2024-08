Exor: avvia seconda tranche buyback per 250 milioni

Exor annuncia oggi la sua intenzione di continuare il programma di riacquisto di azioni annunciato il 13 settembre 2023 per l'importo residuo fino a 250 milioni di azioni ordinarie, al fine di ridurre il capitale sociale di Exor in linea con l'annuncio fatto il 13 settembre 2023. Lo riporta una nota precisando che la società avvierà oggi, 12 agosto 2024, la seconda tranche di acquisti fino a 125 milioni, che si prevede sarà completata entro novembre 2024, o prima se sarà stato raggiunto l'importo massimo. La seconda tranche, viene ricordato, segue la prima tranche di acquisti fino a 125 milioni annunciata il 15 aprile 2024. Gli acquisti saranno effettuati sotto l'autorità concessa al Consiglio dalla assemblea generale degli azionisti della società nella sua riunione annuale tenutasi il 31 maggio 2023, valida fino al 31 novembre 2024 (incluso), e, se adottata entro tale data, sotto l'autorità continuata che sarà concessa dalla GM nella sua riunione annuale che si terrà il 28 maggio 2024. Le azioni che verranno riacquistate saranno annullate previa approvazione del consiglio e degli azionisti. A oggi la società detiene 6.124.471 azioni ordinarie in tesoreria.