Regione Piemonte, volontà scommettere grandi eventi premiata

"La nostra volontà di scommettere sui grandi eventi sarà premiata. Apprendiamo favorevolmente della lettera di supporto ai giochi del ministero dello Sport". Così l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, sul sostegno del governo alla candidatura di Torino per ospitare nel 2025 Universiadi invernali e Special Olympics. "Se Universiadi e Special Olympics arriveranno nel nostro territorio e aiuteranno l'economia locale non sarà solo merito nostro - aggiunge - ma anche dei comitati organizzatori delle manifestazioni che da subito hanno sposato la nostra idea di portarli in Piemonte e dell'ex sottosegretario Giorgetti".