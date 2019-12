Aspi: Toti e Cirio, gratuito tratto A26 Ovada-Masone

In seguito alla richiesta avanzata congiuntamente con la lettera del 24 dicembre scorso, i governatori della Liguria Giovanni Toti e del Piemonte Cirio, annunciano di aver ottenuto da Aspi la gratuità del tratto autostradale dell'A26 fra Ovada e Masone. La gratuità entrerà in vigore entro domani, fino al ripristino della Sp456 del Turchino, interrotta da una frana al km 73+450. L'orario preciso verrà comunicato quanto prima. "Da domani anche il tratto autostradale tra Masone e Ovada sarà gratuito - ha detto Toti -. Grazie alla richiesta congiunta di Regione Liguria e Regione Piemonte e ai costanti colloqui con i vertici di Società Autostrade anche in questi giorni di festa, arriva un piccolo aiuto agli abitanti che vivono il disagio della interruzione, a causa di una frana, della viabilità ordinaria del Passo del Turchino". Toti ha contattato direttamente l'ad di Autostrade Tomasi "in assenza di risposte dal Ministero delle Infrastrutture".