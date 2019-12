Editoria: Del Boca direttore settimanali della diocesi di Novara

Lorenzo Del Boca, già presidente nazionale della Fnsi e dell'Ordine dei Giornalisti, è il nuovo direttore della catena dei settimanali della Diocesi di Novara. Lo ha nominato il consiglio di amministrazione presieduto da alcune settimane da un altro giornalista, Gianfranco Quaglia, già responsabile della redazione di Novara della Stampa. Del Boca subentra a Manuela Borraccino, già vaticanista per giornali e agenzie ed esperta di politica estera, che ha diretto i giornali cattolici novaresi negli ultimi tre anni. La scelta di Del Boca segna una svolta negli indirizzi editoriali del vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla, che ha deciso di affidare i giornali della diocesi a un professionista di calibro nazionale, ma, a differenza di chi l'ha preceduto, fortemente radicato nel territorio. Sessantotto anni, nato a Romagnano Sesia in provincia di Novara, Del Boca ha trascorso la sua intera carriera alla Stampa, prima a Novara e poi a Torino. Negli ultimi anni si è dedicato alla pubblicazione di libri a carattere storico, molto discussi per le tesi tutt'altro che mainstream.