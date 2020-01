TERRITORIO

Alluvione, 10 milioni dalla Regione: "Adesso tocca al Governo"

L'assessore Gabusi annuncia lo stanziamento a favore dei Comuni piemontesi colpiti dalla recente calamità. Ma i danni sono ingenti e si attendono i fondi nazionali. Primi interventi per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. Al Torinese quasi 900mila

“Adesso tocca al Governo. Ci aspettiamo sia veloce come è stata la Regione nell’erogare i fondi”. Uno sprone venato dalla polemica quello dell’assessore Marco Gabusi, annunciando i 10 milioni che il Piemonte può destinare subito ai lavori di somma urgenza per il ripristino delle operare pubbliche danneggiate dalla recente alluvione. “Dieci milioni cui vanno aggiunti i due stanziati dalla Regione all’indomani degli eventi calamitosi”, precisa l’assessore per il quale si tratta di “ un risultato importante, raggiunto con il presidente Alberto Cirio, che si è impegnato in prima persona per aiutare le popolazioni colpite e per rimettere in sicurezza il territorio”.

Gabusi spiega come “il lavoro fatto sul bilancio in questi primi mesi di mandato ci ha dato la possibilità di realizzare economie che, nell’ultimo assestamento di bilancio, sono state destinate agli interventi di messa in sicurezza del territorio, in relazione sia alle alluvioni recenti sia a quelle passate, colmando le mancanze, anche ventennali, tanto attese dalle amministrazioni comunali. Lavorando fino all’ultimo giorno del 2019 siamo riusciti ad assegnare agli interventi segnalati dagli Enti locali ulteriori risorse rispetto a quelle previste”.

La Regione, che può intervenire concorrendo in tutto o in parte al finanziamento della spesa per l’esecuzione dei lavori necessari alla tutela della pubblica incolumità, ha invitato gli enti locali a segnalare gli elenchi delle opere più urgenti, alle quali sono destinati 7,8 milioni di euro. Nello stanziamento complessivo sono, infatti, anche compresi i contributi per completare interventi già avviati per oltre 2 milioni di euro”.

Nel dettaglio, sono destinati oltre 3,6 milioni per 74 interventi in provincia di Alessandria, 1 milione 753mila euro per l’Astigiano dove sono previsti 16 interventi, 134mila euro per finanziare 5 interventi in provincia di Biella e circa 2 milioni e 200mila euro per la provincia di Cuneo dove gli interventi previsti sono 44. Riceveranno 200mila euro i comuni lungo la sponda sinistra del Sesia in provincia di Novara, mentre 61 mila euro sono destinati a Moncrivello e Varallo nel Vercellese. Nell’area Torinese lo stanziamento per 16 interventi è pari a quasi 900mila euro.