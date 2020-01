Ritrova fede nuziale persa 30 anni fa, scoperta in campagna

Dopo la bella storia di Casale Monferrato, il portafoglio con la pensione appena ritirata ritrovato in strada e restituito a un pensionato che l'aveva perso, un'altra buona notizia in provincia di Alessandria. Un uomo di Pasturana, nel Novese, ha trovato in campagna una fede nuziale in oro che era stata persa 30 anni fa. L'ha consegnata in Municipio e dopo le ricerche si è riusciti a risalire alla proprietaria, una donna di Villavernia (Alessandria). È lo stesso Comune, nel Tortonese, a rendere noto l'episodio, ringraziando pubblicamente l'uomo che ha trovato l'anello, Giancarlo ricerche è stata consegnata Il Comune di Villalvernia, nel Tortonese. "Un gesto piccolo, partito in modo naturale pensando (immaginando) quale significato, più che valore, potesse avere quel semplice oggetto", le parole di Giancarlo.