EPIFANIA

Carbone nella calza di Appendino

La "befana" dei giovani di Forza Italia per la sindaca. "Torino piange sulle ferite dell'amministrazione grillina che ha provocato molti e gravi danni al tessuto economico e sociale della città"

Calze con il carbone alla sindaca di Torino Chiara Appendino. Lo hanno simbolicamente portato oggi i giovani di Forza Italia, accompagnati dal coordinatore cittadino Davide Balena e dall’assessore regionale Andrea Tronzano. Gli azzurri si sono fermati davanti al portone di Palazzo Civico, mostrando calze piene di carbone dolce e cartelli con la scritta “Appendino, dimettiti subito!”.

L’iniziativa, spiega Tommaso Varaldo, coordinatore torinese dei giovani militanti del partito berlusconiano, “è ampiamente giustificata dai numerosi fallimenti di questa amministrazione comunale, cominciando dalla perdita di grandi eventi quali le Olimpiadi e il Salone dell’Auto, proseguendo con la pessima gestione della viabilità culminata con il surreale progetto della nuova Ztl. Si aggiungano inoltre i tagli alle scuole paritarie unitamente ai grossi problemi sulle mense scolastiche. Appendino deve fare un atto di vero amore per la sua città: dimettersi, liberando Torino oggi ostaggio di una classe dirigente che non è in grado di amministrarla”.

Torino “piange sulle ferite della Giunta Appendino che ha provocato molti e gravi danni al tessuto economico e sociale: su tutti il disperato tentativo di paralizzare la Tav, l’abbandono completo al degrado e allo spaccio delle periferie, del Parco del Valentino, della Cavallerizza. Questa amministrazione rimane in piedi solo grazie ai voti di consiglieri vicini ai centri sociali e ai No Tav”.