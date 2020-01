Turismo: Disabato (M5s), per Alpe Devero progetto devastante

"Un progetto irragionevole destinato a devastare un territorio con colate di cemento": così la consigliera regionale M5s Sarah Disabato, sul progetto turistico 'Avvicinare le Montagne', che prevede di realizzare nuove infrastrutture turistiche, tra impianti di risalita e alberghi, nelle aree tra San Domenico e Devero in Val d'Ossola. Il progetto, che il Movimento 5 Stelle ritiene troppo invasivo, e' frutto di un accordo tra la Provincia del Vco e alcuni Comuni dell'area. "Il progetto - sostiene l'esponente M5s - è destinato a rovinare per sempre l'Alpe Devero. Il costo degli interventi e' di 173 milioni di euro, quasi 43 dei quali di provenienza pubblica. Perché si intende rivoluzionare il tipo di turismo nell'Alpe Devero, che registra piu' di 180 mila visitatori, rischiando di fare un buco nell'acqua e rovinare un territorio unico? A questo interrogativo non ho ricevuto risposta durante l'audizione degli amministratori dei Comuni interessati". "I sindaci - aggiunge - hanno sollevato criticità riguardanti la sicurezza delle strade, i parcheggi, il pericolo valanghe, la manutenzione della montagna. L'area ha certamente bisogno di opere urgenti, ma non è accettabile vincolarle a un progetto devastante per l'ambiente con la costruzione di alberghi, mega-parcheggi, bacini di innevamento e seggiovie".