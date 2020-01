Morte calciatore Custodero: Viale, Parlamento faccia la propria parte

"Bisogna chiedersi perché si debba attendere che farmaci sotto dosati producano l'effetto cercato, la morte, invece di somministrare una dose unica adeguata. Se si può fare, portando un malato in Svizzera, perché non lo si potrebbe fare rimanendo in Italia?". Silvio Viale, presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani, responsabile scientifico di EXxit-Italia e dirigente dell'Associazione Luca Coscioni, commenta così la morte di Giovanni Custodero. "Occorre che l'Ordine dei Medici si muova e che il Parlamento faccia la propria parte, perché non ha senso diluire in piu' giorni quello che si può fare con una dose unica", aggiunge Viale che, facendo le condoglianze a famigliari e amici, ringrazia Giovanni "per avere resi partecipi della sua storia, della sua malattia e della sua scelta".