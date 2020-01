Sanità: festa patronale ospedale Alessandria, tanti gli eventi

Settimana ricca di iniziative per la festa patronale dell'ospedale Santi Antonio e Biagio. "Un momento - spiegano dall'Aso - per seguire con determinazione i progetti per il futuro, mantenendo sempre uno sguardo sul passato". Apertura domani con il pomeriggio dedicato a "Cura e comunità, cura e cultura": in programma la lectio magistralis dell'alessandrino Roberto Cotroneo e l'incontro "Medical Humanities: cultura è cura"; al termine inaugurazione della mostra di libri del Fondo Antico della Biblioteca Biomedica. Martedì 14 gennaio il dibattito "25 anni fa l'emergenza alluvione: come eravamo e cosa è cambiato" ricorderà la tragica inondazione del 1994 che danneggiò gravemente l'ospedale. Mercoledì 15 si parlerà di "Cura, comunità e ricerca" con la presentazione del Comitato Scientifico e dei progetti promossi dai professionisti aziendali, mentre giovedì 16 il "grazie" ai benefattori. Venerdì 17, festa di sant'Antonio, messa del vescovo, monsignor Guido Gallese, e riapertura dell'atrio di via Venezia dopo i lavori. Si chiude sabato 18 con "L'Ospedale e il suo patrimonio": dalle 14, in collaborazione con il Fai, visita alla Quadreria dei Benefattori, al Salone di Rappresentanza, alla Sala Moncalvo, alla Biblioteca e alla chiesa interna conclusa dalla relazione "Antonio, fuoco di fede, risanati per fede".