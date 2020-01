Pd: Lo Russo, a Torino la linea non cambia ma si rafforza

"E' un momento davvero confuso. Zingaretti annuncia, e fa bene, una indispensabile rifondazione strutturale del Pd. Nel nostro piccolo non possiamo risolvere tutti i problemi ma una cosa è certa: a Torino e per quello che dipende da noi la linea non cambierà, anzi, questa confusione impone di rafforzarla ulteriormente". Ad assicurarlo il capogruppo dem in Comune Stefano Lo Russo. "Continuiamo a credere nel centrosinistra, completamente alternativo ad Appendino e ai grillini e al centrodestra a trazione leghista e sovranista", scrive Lo Russo su Facebook. Un centrosinistra "capace di accogliere, rinnovarsi e aprirsi ma chiaro e non ambiguo nei suoi valori fondativi - aggiunge -. Stiamo lavorando da alcuni mesi, attraverso i forum e le iniziative del gruppo aperte alla società civile, alla costruzione del nuovo Progetto per Torino e sarà il programma delle cose da fare a tracciare il perimetro delle coalizioni. Torino - conclude - ha bisogno di una cassetta per gli attrezzi efficace e di un gruppo dirigente in grado di usarli. Il tempo per gli esperimenti si è esaurito da un bel po'".