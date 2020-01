Comune Torino: Petrarulo subentra a Rosso

Raffaele Petrarulo è il nuovo consigliere comunale della Sala Rossa. Primo tra in non eletti nella lista "Roberto Rosso sindaco" subentra, con l'approvazione del Consiglio, all'ex capogruppo Roberto Rosso, dimessosi nelle scorse settimane a seguito del coinvolgimento in un'inchiesta della Guardia di Finanza di Torino sulla 'ndrangheta in Piemonte. Rosso deve rispondere di scambio elettorale politico-mafioso e dal 20 dicembre è in carcere a Torino. Il neo consigliere ha annunciato che entro 5 giorni comunicherà la denominazione del gruppo consiliare da lui rappresentato.