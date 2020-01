Dormivano in sede dismessa Torino Esposizioni, denunciati

Cinque marocchini e un tunisino sono stati denunciati dopo un controllo della polizia a Torino Esposizioni, palazzo fieristico dismesso nei pressi del Po. Tutti sono stati individuati mentre dormivano ai piani superiori del complesso, cui è stato possibile accedere attraversando una parete in cartongesso divelta. Gli stranieri sono risultati inottemperanti ad ordini di espulsione (quattro emessi dalla questura di Torino, gli altri due da Biella). La denuncia è scattata per invasione di edifici e violazione delle norme sull'immigrazione; per i cinque marocchini si aggiunge il possesso di sostanze stupefacenti.