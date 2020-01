Incidenti stradali: cinque feriti nel Torinese

E' di cinque feriti il bilancio del tamponamento avvenuto in nottata sull'autostrada A4, tra il casello di Rondissone e lo svincolo di Chivasso est in direzione Torino. Si sono scontrate un'Alfa Romeo 159 e una Opel Astra, forse a causa della nebbia. Sulla seconda vettura viaggiavano cinque cittadini peruviani residenti a Torino: due uomini, di 61 e 35 anni, due donne, di 54 e 47 anni, e una ragazza di 17. Il più grave è il 35enne che, in nottata, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Tutti gli altri sono stati ricoverati all'ospedale di Chivasso. Illeso il conducente dell'Alfa. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale.