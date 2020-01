Il naso di Chiara

Dicono che… Luigi Di Maio commetterebbe un grave errore se sottovalutasse il naso suskindiano di Chiara Appendino. La sindaca di Torino, infatti, possiede un proverbiale fiuto al punto da percepire lontano un miglio puzza di cadavere e, come ha dimostrato in questi anni, non si fa troppi scrupoli a scaricare chi ritiene intralci i suoi piani o sia fonte d’imbarazzo per la sua immagine pubblica. Faccia bene i suoi conti, Giggino, se allo showdown interno al M5s gli convenga davvero presentarsi in tandem con lei: potrebbe trovarsi disarcionato alla prima curva. Così ieri sera, in un noto locale torinese, ragionavano un paio di grillini commentando le convulsioni ai vertici nazionali del movimento.