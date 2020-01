Commercio: protesta ambulanti, chiusi mercati Torino

Giornata di protesta dei commercianti con partita Iva a Torino: "le tasse sono troppe e continuano ad aumentare, non riusciamo a sostenere questa situazione che diventa sempre più pesante", spiega Giampaolo Bordino, presidente Ubat (Unione battitori ambulanti Torino). Alcuni mercati della città - corso Palestro, piazza Bengasi, piazza Benefica, Crocetta, Borgo Vittoria, corso Svizzera, piazza Foroni e via Porpora - sono rimasti completamente vuoti. A Porta Palazzo si è fermata una parte dell’attività non alimentare. In alcune zone della città piccoli commercianti hanno abbassato le serrande dei negozi in segno di solidarietà. Circa duecento ambulanti e commercianti partita Iva hanno manifestato tra lungo Stura Lazio e strada Settimo, dove era prevista una iniziativa di protesta del quartiere Barca, ma sono arrivati anche da altri quartieri.