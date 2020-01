Comune Torino: revocata presidenza commissione a Pollicino

Dopo Aldo Curatella un altro ex 5 Stelle perde la presidenza di una commissione consiliare. Questa mattina è stata la volta della consigliera Marina Pollicino, che aveva lascito i pentastellati per aderire al Gruppo misto di minoranza Connessione Civica: da oggi non è più alla guida della Commissione Pari Opportunità. La revoca è stata decisa con il via libera a una mozione della maggioranza M5s discussa in una commissione alla quale le opposizioni non hanno partecipato. Unica presente la capogruppo di Torino in Comune La Sinistra, Eleonora Artesio, che non ha votato e ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente. Per la consigliera Pollicino "la maggioranza ha deciso che le cariche spettano a lei a prescindere. A sparigliare la motivazione pretestuosa della maggioranza - aggiunge - è intervenuta la comunicazione ufficiale delle dimissioni della vicepresidente Artesio, già preannunciate in Sala Rossa, rendendo evidente in tal modo che l'alternanza della componente politica di maggioranza e minoranza nei due incarichi avrebbe potuto, se si voleva, essere garantita. Ho sempre ritenuto che una mozione di revoca fosse la conseguenza di fatti gravi - conclude - e io non ritengo di essere venuta meno all'esercizio di garanzia e imparzialità cui deve attenersi un presidente per lo svolgimento corretto ed equilibrato dei lavori della commissione".