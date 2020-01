Occupazioni case Atc, Ricca incontra Prefetto

Cresce l'occupazione abusiva nelle case di proprietà dell'Atc a Torino e provincia. Ad oggi sono 82 gli appartamenti occupati, 74 nel capoluogo piemontese e 8 in comuni dell'hinterland, una cifra raddoppiata rispetto allo scorso agosto quando erano 40. In particolare, 7 appartamenti sono stati occupati nell'ultima settimana nel quartiere di Mirafiori. Una situazione che preoccupa il presidente dell'Atc, Emilio Bolla, e l'assessore regionale alla Sicurezza, Fabrizio Ricca, che questa mattina hanno incontrato il prefetto di Torino, Claudio Palomba. "Da quanto abbiamo potuto riscontrare le ultime occupazioni sarebbero state fatte in maggioranza da famiglie rom", ha sottolineato Ricca che ha osservato: "Tendiamo a escludere che si tratti di coloro che fino a qualche settimana fa erano ospitati nel campo di via Germagnano, recentemente liberato, perché seguono un percorso ad hoc, quindi potrebbero essere quelli che gravitano dalle parti di corso Tazzoli. Il prefetto si è reso disponibile ad affrontare la questione - ha concluso - speriamo di poter iniziare a liberare velocemente gli alloggi per poterli così assegnare alle famiglie che sono in graduatoria".

"Certamente parliamo di numeri molto contenuti sulla totalità di quasi 30mila appartamenti gestiti complessivamente - ha spiegato Bolla - ma si tratta comunque di un preoccupante aumento del fenomeno che pone problemi di legalità e di ordine pubblico anche rispetto agli altri residenti. L'aumento delle occupazioni non corrisponde ad un numero maggiore di alloggi sfitti - ha concluso - certamente alcuni quartieri sono più esposti al fenomeno, vista la prevalenza di nuclei familiari numerosi in graduatoria che non favoriscono l'assegnazione degli appartamenti di piccole dimensioni, che restano sfitti più a lungo. Per questo speriamo che la questione sia presto oggetto di confronto con Regione e Comuni interessati".