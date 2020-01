Ambiente: Piemonte, Marnati conferma fondi per 180 milioni

Centottanta milioni di euro per l'ambiente, per un quarto circa di provenienza statale. La cifra, annunciata nelle scorse settimane, è stata confermata in Commissione dall'assessore regionale Matteo Marnati che ha illustrato ai consiglieri il Def regionale 2020-22 per le sue materie. I programmi da realizzare riguardano sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, rifiuti, servizio idrico integrato, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Marnati ha spiegato che alcuni dei risultati previsti sono la finalizzazione della strategia sui cambiamenti climatici, la completa attuazione delle politiche ambientali a livello di Bacino Padano, la realizzazione di una green economy regionale, l'estensione, potenziamento e adeguamento funzionale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, la riduzione dell'inquinamento diffuso da prodotti fitosanitari, la mappatura e censimento dei manufatti contenenti amianto presenti in Piemonte.