Smog: M5S, su cambiamenti climatici giunta Cirio confusa

Sul tema dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento "la maggioranza in Regione è ancora in confusione". Ad affermarlo i consiglieri regionali M5s Giorgio Bertola e Sarah Disabato che parlano di "cortocircuito evidente della giunta Cirio". I due consiglieri spiegano che "il documento presentato da Fratelli d'Italia sulla dichiarazione dello stato di emergenza climatica è stato inconsapevolmente bollato come inutile dall'assessore all'ambiente Marnati, caduto dal pero dopo aver scoperto che l'atto proveniva dai suoi stessi banchi. Sui media e sui social - accusano - la maggioranza cavalca spavalda l'onda del malumore suscitato dai blocchi delle auto e strizza l'occhio ai No Ztl ma dietro le quinte tentenna e appare spaccata". Per gli esponenti 5 Stelle "è il momento di abbassare i toni e lavorare chini sui banchi per dare una risposta concreta ai cittadini piemontesi magari a partire da una seria valutazione del nostro ordine del giorno sulla lotta ai cambiamenti climatici".