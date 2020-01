Scritta antisemita: in centinaia a presidio Torino

Centinaia di persone sono scese in piazza a Torino per partecipare al presidio davanti alla basilica della Gran Madre organizzato dalla Sezione 8 dell'Anpi e dalla Circoscrizione 8 in solidarietà alla signora Maria Bigliani, di origine ebree, figlia di una staffetta partigiana che ieri, nel Giorno della Memoria, sui muri dell'androne di casa, ha trovato la scritta: "Crepa sporca ebrea". Alla manifestazione hanno partecipato diversi sindacati ed esponenti di partiti politici. Maria è arrivata al presidio insieme al marito, alla sorella, alla nipote ed alcuni amici. Il nipote, che vive all'estero, sul web ha scritto un post: "Lascio questa giornata con un forte sconforto essendomi reso conto che di fianco a me esistono ancora persone in grado di concepire questa breve frase 'Crepa sporca ebrea'".