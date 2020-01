Piemonte: incertezza frena domanda credito imprese (-8,8%)

Se da un lato la propensione delle imprese a richiedere credito per sostenere gli investimenti e l'attività corrente nell'ultimo anno ha segnato una battuta d'arresto a livello nazionale, la dinamica registrata in Piemonte ancora più significativa, con una flessione pari a -8,8% rispetto all'anno precedente. Malgrado questo, considerando il volume complessivo delle richieste in termini assoluti la regione si posiziona al settimo posto nella classifica nazionale, guidata dalla Lombardia. Lo rileva il Barometro Crif relativo alle richieste di credito da parte delle imprese. Tutte le provincie mostrano un andamento negativo, con i cali più significativi in Verbano Cusio Ossola e a Novara, rispettivamente pari a -16,9% e -10,0%, seguite da Torino, con -9,6%. La contrazione più contenuta, invece, si rileva a Vercelli (-1,6%), che precede Biella (-5,2%), Cuneo (-5,8%) e Alessandria (-7,9%). Per quanto riguarda l'importo medio dei finanziamenti richiesti dalle imprese, invece, con 50.586 euro il Piemonte si colloca al di sotto della media nazionale (65.790 euro). Il valore più elevato si registra a Biella con 59.006 euro, seguita da Cuneo con 57.536 euro, e da Torino con 53.129 euro.