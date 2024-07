Crolla pavimento di un appartamento in un negozio, nessun ferito

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo di una soletta avvenuta la scorsa sera in un palazzo del centro di Torino, in via Bertola, all'incrocio con piazza Arbarello. A cedere è stato il pavimento di un appartamento al primo piano, che è crollato all'interno di un negozio di abbigliamento al pianterreno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari, gli agenti della polizia locale e i tecnici comunali. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.