In Italia tasso occupazione al 66,3% nel 2023, ultima in Ue

Il tasso di occupazione dell’Ue – che misura la percentuale della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni occupata – si attestava al 75,3% nel 2023. È quanto emerge dal report "Key figures on Europe - 2024 edition" dove viene evidenziato che l'Italia si presenta come fanalino di coda con il 66,3%. A totalizzare meno del 70%, ci sono ancora Romania (68,7%), Grecia (67,4%). Sette Paesi dell'Unione invece totalizzano almeno l’80%: i tassi più alti si registrano nei Paesi Bassi (83,5%), Svezia (82,6%) ed Estonia (82,1%). Dopo essere sceso tra il 2019 e il 2020 (al 71,5%), il tasso di occupazione dell'Ue per le persone di età compresa tra 20 e 64 anni è aumentato nei tre anni successivi per raggiungere il 75,3% nel 2023. Tra il 2022 e il 2023, il tasso di occupazione per le persone di età compresa tra 20 e 64 anni è aumentato in 21 dei Paesi dell’Ue, è rimasto invariato in 1 ed è diminuito nei restanti 5. I maggiori incrementi annuali si sono verificati a Malta (in aumento di 1,6 punti percentuali) e in Italia (1,5 punti), mentre la Lituania (in calo di 0,5 punti) ha registrato il calo maggiore.