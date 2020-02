Torino: Pd, linea 2 metro parta da Rebaudengo

"La linea 2 della metro parta da Rebaudengo. Vedremo se l'attenzione alle periferie è rimasta chiusa nel cassetto della sindaca Appendino o finalmente prenderà luce dopo 4 anni di totale disattenzione". A chiederlo, all'indomani dell'approvazione del progetto di fattibilità della futura infrastruttura, sono Mimmo Carretta, segretario metropolitano Pd, Tony Ledda, segretario del Circolo 6 Torino e Nadia Conticelli, responsabile Infrastrutture e Trasporti della segreteria metropolitana. "In questi interminabili 4 anni - dicono - molto abbiamo fatto come opposizione, in sinergia con i territori, per sollecitare il compimento di questo passaggio fondamentale per la realizzazione dell'opera. Ora siamo alla fase più impegnativa, quella delle scelte politiche e ribadiamo l'impostazione già data con la delibera del 2015 della passata amministrazione, che il Partito Democratico è favorevole alla realizzazione della linea a partire dalla zona Nord della città, territorio più in difficoltà rispetto ad altri, ma anche nodo intermodale strategico con la stazione Rebaudengo Fossata e con la nuova linea Torino Caselle".