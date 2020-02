Sinistri a Teatro

Dicono che… abbia provocato un certo disappunto in casa leghista la recente nomina di Emiliano Bronzino alla direzione artistica della fondazione Teatro Ragazzi. Bronzino infatti è considerato particolarmente vicino al centrosinistra e per questo c’è chi, da Palazzo Lascaris a Montecitorio, ha storto un po’ il naso per quel via libera dato forse troppo a cuor leggero dall’assessora regionale Vittoria Poggio. A garantire sullo skill del nuovo direttore sarebbe stata Gabriella Daghero, gran suggeritrice della numero uno di via Bertola e fidatissima del segretario piemontese della Lega Riccardo Molinari. Insomma, perché la Lega continua a designare figure nel campo avverso per i principali enti culturali del Piemonte (basti pensare a Elena Loewenthal al Circolo dei Lettori)? Domanda faziosa, risposta scontata.