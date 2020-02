Turismo: Piemonte alla Bit tra Anno del Barocco e Fil Food

La Regione Piemonte ritorna alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo), la piattaforma di business internazionale allestita dal 9 all'11 febbraio (primo giorno aperto a tutti, gli altri due riservati agli operatori del settore) a Fiera Milano City. La Regione Piemonte che avrà un'area espositiva di circa 200 metri quadri nel Padiglione 3, per la promozione turistica del proprio territorio: nello stand è stata creata un'area multifunzionale di circa 30 metri quadri per la presentazione di iniziative promozionali ed eventi. Saranno presenti 14 co-espositori (tour operator incoming, consorzi turistici e strutture ricettive) e le 8 Agenzie Turistiche Locali del Piemonte. Domenica, alle ore 15, la Regione e Visit Piemonte presenteranno “L'essenziale è Barocco: viaggio tra '600 e '700 in Piemonte”: un caleidoscopio di iniziative per l'Anno del Barocco in Piemonte; interverrà l'assessore regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio. Martedì la Regione, capofila del progetto interregionale, presenta “Fil Food, il gusto unisce l'Italia”, che altre coinvolge 12 Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto).