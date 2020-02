Miele, aziende di comparto crescono del 6% in un anno

Miele italiano in crescita, con un attivo di 5.926 imprese produttive pari al 6% in un anno. Il totale degli addetti è 3.611 unità (+9% in un anno, +34% in cinque). È quanto emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi e di Coldiretti Lombardia su dati del registro delle imprese, relativi al quarto trimestre 2019. Tra le regioni più attive nella produzione c’è il Piemonte con 1.024 imprese, + 9% in un anno e 746 addetti. Tra le province, invece, si segnalano Torino con 273 imprese (+9% in un anno, con 162 addetti), Catania con 239 imprese (+ 8%, con 196 addetti) e Cuneo con 238 imprese (+9%, con 188 addetti). In termini percentuali le crescite maggiori si registrano in provincia di Alessandria +14%, Udine +13% e Brescia +10%. In Lombardia sono 763 le imprese del comparto: +6% in un anno, +23% in cinque anni. Nel 2019 in Lombardia gli addetti totali hanno registrato un aumento del 6% in un anno e del 24% in cinque anni, arrivando a 401. Sono cresciuti maggiormente a Bergamo e Brescia, + 10% circa, rispettivamente con 60 e 34 addetti.