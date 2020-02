Lega: Salvini, proporremo sindaci civici nelle grandi città

Il leader della Lega, Matteo Salvini pensa di allargare i confini del centrodestra anche attraverso candidature civiche alle prossime elezioni comunali nelle grandi città. "Nel 2021 si voterà per i sindaci di Torino, Milano, Bologna e Roma. Stiamo coinvolgendo professionisti e imprenditori che finora si tenevano lontano dalla Lega e dalla politica", ha spiegato in un'intervista alla Stampa. "Ecco, noi proporremo candidati sindaci civici, persone che non hanno necessariamente la tessera di partito in tasca", ha aggiunto Salvini, "il modello è Marco Bucci, il sindaco di Genova che fa parte della nostra area politico-culturale e che sta lavorando benissimo".