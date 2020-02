Morta Tornoni, dirigente Comune Torino determinata e competente

"Anna Tornoni era una professionista e una dirigente pubblica tutta d'un pezzo. Non aveva fronzoli, ma la sua garbata disponibilità e il suo sorriso erano tutt'uno con la sua determinazione e la sua alta competenza". Così Gianni Giovannetti, responsabile della comunicazione per la Città di Torino durante la giunta Piero Fassino, ricorda la dirigente comunale scomparsa ieri. "Se Torino ha affrontato con successo gli anni più bui della crisi economica prima dell'avvento del 'Nulla' a Palazzo di Città - scrive su Facebook - lo si deve anche a lei, alla sua sapiente autorevolezza, alla sua calma fermezza, al suo rigore etico. Purtroppo gli ultimi anni non sono stati per lei anni felici. Il suo senso dell'etica si è spesso scontrato con la superficialità e l'arroganza dell'insipienza. Contribuendo ad una amarezza senza fine".