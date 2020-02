Città Salute Novara, Regione approva norme di finanziamento

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la legge sulle norme di finanziamento della futura Città della Salute e della Scienza di Novara. Hanno votato a favore in modo bipartisan la maggioranza di centrodestra e la minoranza di centrosinistra. Contrari invece gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che ripudiano la scelta del parternariato fra pubblico e privato individuato dalla Regione per finanziare il nuovo ospedale. "Abbiamo agito con prudenza - ha rivendicato, subito prima del voto, l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - e siamo riusciti a risparmiare 100 milioni rispetto al progetto iniziale. È vero, il partenariato costa più di altri strumenti. Ma non abbiamo risorse per autofinanziarci, e a causa di errori commessi nel passato non abbiamo più capacità di indebitarci, anche se un mutuo sarebbe più conveniente. Il partenariato pubblico-privato è l'unico strumento possibile per finanziare l'opera".