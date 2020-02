Città della Salute, sindaco di Novara: "avanti coi bandi"

"Oggi, il Consiglio regionale del Piemonte ha deliberato l'approvazione della legge che sblocca il finanziamento ministeriale. Era l'ultimo tassello richiesto per poter rendere realtà ciò che da tanti anni il territorio aspetta e sul quale hanno lavorato a più riprese e trasversalmente amministrazioni e forze politiche novaresi". Cosi' il sindaco di Novara, Alessandro Canelli commenta l'approvazione della legge regionale finalizzata a sbloccare il finanziamento statale per la realizzazione del nuovo ospedale universitario novarese. "Ora non ci sono più alibi per nessuno. Si proceda speditamente al fine di predisporre nel più breve tempo possibile i bandi per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo ospedale universitario", conclude il sindaco ringraziando "i consiglieri regionali che, con grande impegno, hanno reso possibile questo risultato".