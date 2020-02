Coronavirus: Torino, task-force dell'Asl per evitare diffusione

L'Asl Città di Torino ha attivato una task-force aziendale con il compito di coordinare le azioni da mettere in campo per evitare la diffusione del Coronavirus. L'azienda sanitaria invita a contattare il dipartimento di prevenzione-servizio di igiene e sanità pubblica (al numero 3336121101 oppure 3356121154, attivi h. 24, per ottenere le informazioni necessarie) nei seguenti casi: "Se avete soggiornato in Cina, dove si sono registrati casi di infezione da coronavirus, e siete tornati da meno di 14 giorni, o siete venuti in contatto con persone affette da infezione da coronavirus e presentate sintomi di infezione delle vie respiratorie (i sintomi più comuni sono: febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie)". Chi si reca in pronto soccorso, invece, è pregato di: non stazionare in coda in sala d'attesa; segnalare subito il fatto in triage; chiedere e indossare una mascherina; seguire le indicazioni dell'infermiere di triage.