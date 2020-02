Striscione contro Salvini, condanna di Appendino

"Manifesti come questo non rappresentano e non rappresenteranno mai Torino. La storia della nostra città insegna che le battaglie si portano avanti con la forza delle idee e certamente non augurando la morte agli avversari politici. Ed è così che continueremo a fare". Cosi' la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un tweet interviene sullo striscione contro il leader della Lega, Matteo Salvini, srotolato dal tetto del Lingotto, poco prima del suo arrivo per un incontro pubblico.