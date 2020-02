Torino: manifestazione estive, escluse piazze storiche centro

Torino si prepara all'estate. La giunta ha approvato lo schema di avviso pubblico per individuare i progetti che potranno animare le giornate e le serate dal primo giugno al 30 settembre, eventi che saranno inseriti in una programmazione più ampia e che dovranno durare almeno 15 giorni anche non consecutivi. In particolare, le manifestazioni dovranno essere sostenibili dal punto di vista ambientale e avere carattere aggregativo, con aspetti culturali, ricreativi, sociali e diversificati sia per tipologia sia per target, con la possibilità di abbinare una parte commerciale. Gli organizzatori potranno indicare l'area un cui intendono realizzare le loro proposte, con particolare attenzione alle zone verdi e periferiche. Escluse invece le piazze storiche del centro. La delibera prevede che l'amministrazione segua l'intero iter dei progetti assicurando il sostegno organizzativo. Una commissione esaminerà le proposte e le prime 7 classificate otterranno un sostegno economico fra i 5 mila e i 25 mila euro, senza superare il 50% del totale dei costi previsti da business plan. Per la parte aggregativa e culturale delle manifestazioni è prevista l'esenzione della Cosap che dovrà invece essere versata, ridotta del 60%, per le aree utilizzate per le attività commerciali.