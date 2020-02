Marnati: stazione rifornimento Engie Iveco è svolta green

Un’operazione non soltanto commerciale ma culturale, una svolta green che racconta come sia possibile passare dalle parole ai fatti, raggiungendo gli obiettivi prefissati per la transizione energetica della mobilità privata con combustibili rinnovabili e puliti. Questa la riflessione dell’assessore all’Innovazione e Ambiente della Regione Piemonte Matteo Marnati intervenuto questa mattina alla presentazione della nuova stazione di rifornimento di gas naturale di Engie e Iveco in Strada Cascinette a Torino. L’assessore ha rimarcato che la stazione inaugurata oggi è un esempio da esportare in regione in linea con le politiche di decarbonizzazione per migliorare la qualità dell’aria.