Coronavirus: Piemonte, tende davanti a tutti pronto soccorso

L'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, d'intesa con il coordinatore dell’Unità di crisi regionale sul "coronavirus covid19", ha disposto l'allestimento presso tutti i Pronto soccorso del Piemonte di tende pneumatiche della Protezione civile per le attività di pre-triage, in modo che gli eventuali casi sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus. È quanto informa un comunicato della Regione. "Prima di entrare nel Pronto soccorso - spiega la nota - si verrà sottoposti alla misurazione della febbre e alle domande necessarie a indirizzare il paziente verso il percorso sanitario più appropriato". "Stiamo facendo montare davanti a tutti i pronto soccorso del Piemonte (una cinquantina ndr) le tende della Protezione civile. Non c’è nessun allarme, la situazione è sotto controllo, ma abbiamo riscontrato la necessità di diversificare l'accesso ai pronto soccorso". Cosi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a margine del tavolo di sicurezza in corso in queste ore a Torino per il fenomeno Coronavirus. "Queste tende non sono per ricoverare nessuno: servono a filtrare gli accessi di chi sospetta di avere i sintomi del coronavirus". "Chi sospetta di avere i sintomi del coronavirus non vada al pronto soccorso, ma chiami la guardia medica, il 112, il 118, il 1500". Così l'assessore Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità, a margine del tavolo di sicurezza in corso in queste ore a Torino, al Centro della Protezione Civile, in seguito alla diffusione del Coronavirus. "Il mio consiglio è di rimanere a casa. Gli operatori sanitari arriveranno per prendere in carico il paziente e decideranno loro, se necessario, il ricovero o meno".