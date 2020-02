Coronavirus: tutte le scuole chiuse in Piemonte

Scuole di ogni ordine e grado chiuse per una settimana in Piemonte per l'emergenza Coronavirus. E' quanto emerso dal tavolo di sicurezza in corso in queste ore nella sede della Protezione civile di Torino. Al vertice partecipano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e i rappresentanti delle forze dell'ordine.