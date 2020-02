Coronavirus: Piemonte, chiuso pronto soccorso Tortona

"Il pronto soccorso di Tortona è stato chiuso per precauzione e sanitari e persone sono state messe in isolamento". Così l'assessore alla sanità Luigi Icardi a margine del tavolo di sicurezza in corso in queste ore a Torino, al Centro della Protezione Civile. "Un albergatore di un agriturismo di Tortona si è recato al pronto soccorso segnalando di aver ospitato, nei giorni scorsi, una serie di persone provenienti dai comuni della Lombardia che rientrano nella zona rossa. Per precauzione si è proceduto con la chiusura del pronto soccorso e l'isolamento di persone e sanitari".