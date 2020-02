Lavoro: assessore Piemonte, governo snobba le Regioni

Il fatto di non aver coinvolto gli assessori regionali al Lavoro al tavolo sull'occupazione "è un fatto gravissimo, che dimostra ancora una volta che questo governo, con fare inqualificabile, tira diritto per la sua strada, peraltro confusa, senza ascoltare le Regioni, che in questa emergenza sono state le prime a impegnarsi per minimizzare le conseguenze e saranno altresì le prime a subire i danni diretti e indiretti di queste misure". Lo afferma l'assessore regionale al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino. "Restrizioni che siamo stati costretti a prendere e che forse, se il governo fosse intervenuto prima, avremo potuto evitare", aggiunge Chiorino. Quello del ministro è "un inaudito sgarbo istituzionale che il Piemonte non può tollerare. Contatteremo immediatamente il ministero chiedendo spiegazioni e lamentando una situazione che sfiora il paradosso".