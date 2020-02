Meteo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata

A Torino oggi, venerdì 28 febbraio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1875m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: vento. Piemonte: rinforza l'alta pressione con conseguente giornata ampiamente soleggiata da mattino a sera sulle regioni nord-occidentali. Gelate mattutine in Valpadana, poi nel pomeriggio valori termici sui 13-15°C. Ventilazione debole in pianura, residui rinforzi in montagna.