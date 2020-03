Coronavirus, slitta udienza processo Salvini a Torino

Slitta al 20 aprile prossimo l'udienza in programma oggi in tribunale a Torino, del processo che vede imputato il leader della Lega, Matteo Salvini accusato di aver pronunciato frasi critiche contro la magistratura in occasione del congresso regionale del partito celebrato nel febbraio 2016 a Collegno. La decisione fa seguito al provvedimento firmato nei giorni scorsi dal procuratore generale Francesco Enrico Saluzzo e dal presidente della Corte d'Appello Edoardo Barelli Innocenti, che rinvia di almeno due mesi le udienze che prevedono la partecipazione di persone provenienti da Lombardia e Veneto. Oggi in udienza avrebbe dovuto presentarsi proprio Salvini che, ha sottolineato il suo avvocato, Claudia Eccher, era pronto a intervenire. Il leader della Lega, salvo imprevisti, sarà in aula il 20 aprile.