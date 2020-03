Coronavirus, entro stasera decisione su ripresa lezioni in Piemonte

"Entro questa sera si deciderà se riapriranno o meno le scuole in Piemonte, per permettere alle famiglie di organizzarsi". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito dell'emergenza Coronavirus. "Se non ci sono le condizioni si prolungherà lo stop alle lezioni. Al confine con la Lombardia abbiamo allievi e docenti che sono presenti nelle scuole piemontesi. E io non credo che anche se ci fosse un contagio su un milione che qualcuno vorrebbe correre il rischio", ha aggiunto.