Il riciclo di Pentenero

Dicono che… da quando è stata costretta a dismettere i panni di assessore, Gianna Pentenero è alla ricerca di una collocazione adeguata al suo rango. L’esponente di punta della sinistra Pd pare abbia finalmente trovato una sinecura, magari in attesa di nuove elezioni nelle quali correre per uno scranno parlamentare. L’occasione è il rinnovo dei vertici di Seta, la società che gestisce la raccolta rifiuti nei Comuni dell’hinterland Nord del Torinese, dove Alessandro Di Benedetto libererà a breve la poltrona di presidente: un incarico di prestigio con un emolumento nient’affatto disprezzabile (80mila euro annui). Sul nome di Pentenero, proposto dal sindaco di Chivasso Claudio Castello, si attende solo più il via libera della prima cittadina di Settimo Elena Piastra.