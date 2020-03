Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, martedì 10 marzo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2561m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un nuovo rapido fronte raggiungere le regioni di Nord Ovest e la Lombardia portando qualche velatura di passaggio e deboli fenomeni perlopiù limitati alle Alpi di confine, nevoso oltre i 1200-1300m inizialmente ma poi con quota neve in rapido rialzo oltre i 2000m. Temperature in aumento in quota a partire dal pomeriggio-sera. Venti deboli, mar ligure al più mosso. Temperature diurne miti e intorno ai 15-17°C.