Coronavirus: Cirio, regola è stare a casa

"La regola è una sola, si sta a casa e si esce solo per andare a lavorare o per comprare i generi di prima necessità. Prima ce lo mettiamo in testa tutti e prima si esce da questa situazione difficile". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenendo a RaiNews24. "La Lombardia deve essere l'esempio per tutti - ha aggiunto Cirio - dobbiamo fermare il contagio per non vedere un film già visto". Il governatore, risultato positivo al Covid-19, ha poi parlato delle sue condizioni di salute. "Sto bene, a fine settimana mi faranno un nuovo tampone e si saprà se posso tornare ad essere operativo o se devo stare un'altra settimana a casa, dove comunque si riesce a lavorare benissimo".