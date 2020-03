Coronavirus: slitta video conferenza Regioni-governo

Slitta la video conferenza delle Regioni col governo. Secondo quanto si apprende in ambienti politici piemontesi, il confronto inizialmente previsto nel pomeriggio è stato rimandato a domattina. Il governatore Alberto Cirio, che nelle scorse ore ha chiesto di assimilare il Piemonte alla Lombardia in caso di chiusura totale di quest'ultima, intende presentare al governo una proposta condivisa. Per questo, dati del comitato scientifico alla mano, raccoglierà il parere nel mondo economico e produttivo, dei sindaci dei capoluoghi e dei presidenti delle province. La video-conferenza, nella giornata di oggi, non era prevista con il premier Giuseppe Conte. Peraltro la riunione si sarebbe accavallata col voto sullo scostamento di bilancio alle Camere e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia non avrebbe potuto essere presente.