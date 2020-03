Boom di nascite nel Cuneese

L'azienda ospedaliera di Cuneo, in una nota, informa che all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, si è registrato a metà marzo un numero di 125 nati, il 25% in più rispetto al numero registrato nello stesso periodo del 2019. Una nota positiva in un periodo difficile, caratterizzato dall'emergenza Covid-19. Spiega il direttore facente funzione dell'Ostetricia e Ginecologia Alice Peroglio Carus: "I medici, le ostetriche e le Oss del reparto, pur molto attenti alle disposizioni di sicurezza dettate dalla Direzione Sanitaria, cercano in ogni modo di mettere a proprio agio le partorienti e le puerpere con l'obiettivo di non permettere che l'ansia e la preoccupazione legati all'emergenza coronavirus compromettano un momento tanto bello e importante". "Anche per il percorso nascita - aggiungono il responsabile del Consultorio Gianfranco Cilia e la responsabile della diagnosi prenatale Rosalba Giachello - si seguono le indicazioni regionali in base alle quali sia l'attività consultoriale sia le indagini ecografiche e gli esami legati alla diagnosi prenatale sono eseguiti utilizzando tutte le precauzioni previste".