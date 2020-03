Coronavirus: Cirio, in Piemonte cureremo tutti

"Noi cureremo tutti. E' un impegno soprattutto per i più anziani. Ci sono persone che lavorano per creare nuovi posti di terapia intensiva e riaprire ospedali che erano chiusi. Faremo in modo che nessuno resti indietro". Lo ha affermato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, primo ospite della maratona web partita oggi in Piemonte per raccogliere fondi da dedicare alla sanità impegnata nel contrasto del Coronavirus. "In Piemonte - ha rimarcato Cirio - ci sono persone straordinarie che stanno lavorando duramente per garantire a tutti le cure. La prima cosa che farò appena potrò uscire dall'isolamento, dopo avere riabbracciato i miei figli, sarà andare all'Unità di crisi, dove ci sono persone che stanno lavorando per tutti noi. Il sistema sanitario del Piemonte è composto di donne e uomini straordinari".